13 ans d'expérience à former les commerciaux et 3 ans d'expérience en tant que négociateur immobilier : aujourd'hui je recherche un nouveau challenge à la hauteur de mon dynamisme et de mes ambitions.



Mes compétences :

Planification

Suivi commercial et administratif

Animation d'équipe

Facturation

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Conseil en management

Prospection

Négociation commerciale

Management commercial

Communication