David GRESLE

2003-2004 : MICHELIN - Organisateur Etude



Etude organisationnelle d'un poste goulet.

Objectif : Améliorer la productivité d'un îlot de travail (40 presses de cuisson)

- Analyse du taux d'engagement machine (TRS) et opérateur.

- Etude globale des flux.

- Utilisation des outils SMED et Hoshin de flux.



Etude Organisationnelle d'un Atelier de réparation Génie Civil :

Objectif : Améliorer la flexibilité de l'atelier.

- Analyse de l'engagement et activité des opérateurs.

- Etudes des flux pièces.