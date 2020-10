David GROSSKOST

Vous rêveriez d'une voiture de sport avec un moteur qui ne tient pas la route ? Moi non plus.

Pourquoi cela serait-il différent pour votre projet web ?



Me faire confiance c'est l'assurance de :

- bien analyser vos besoins et y répondre efficacement

- permettre à votre application de pouvoir évoluer et d'être maintenable (MVC, POO...)

- maitriser les bases des différents langages de programmation web (HTML, PHP, CSS, Javascript, SQL)

- utiliser efficacement des technologies éprouvées, simplifiant le développement (jQuery, Symfony...)

- déployer des sites avec des technologies prêtes à l'emploi (Wordpress, Magento...)

- personnaliser ces dernières en intégrant des modules existants, voire en les développant pour les demandes plus spécifiques



Mes compétences :

Symfony2

PHP 5

Programmation orientée objet

MVC

JavaScript

JQuery

CSS 3

HTML 5

Bootstrap

MySQL

Merise

Magento

Wordpress

LEI Alsace

REST

Git