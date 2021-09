Parcours atypique et seulement un BTS Informatique de Gestion en poche, j'ai effectué une dizaine d'années en technique et 9 en commerce (dont 2 en management).

Après une remise en question et un constat sur les années passées, j'ai décidé de reprendre des formations : Management de Projet en 2016 et un Titre « Concepteur Développeur Informatique » acquis fin 2017, reconnu par lEtat de niveau II (Bac+4), inscrit au RNCP (arrêté du 11/02/13, J.O. du 19/02/13).