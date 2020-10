David JANISZEWSKI

Après avoir travaillé plusieurs années comme chargé d’études électrique, en 2013 j’ai effectué par passion une reconversion professionnelle dans le domaine des systèmes et réseaux informatiques. J'ai obtenu le BTS SIO en 2017, puis la Licence Professionnelle MERIT (MEtiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications) en 2018. J'approfondi aujourd’hui mes connaissances en Master of Science sur le campus SUPINFO de Clermont-Ferrand en contrat de professionnalisation. Je prépare en cours du soir le diplôme d'ingénieur du CNAM IRSM spécialité ingénierie de réseaux d'entreprise.



Je suis passionné par les technologies émergentes notamment celles Open source. Je travaille actuellement sur les technologies de conteneurisation et particulièrement sur l'orchestrateur Kubernetes.



Mes compétences :

Sécurité informatique

Administration réseaux

DevOps

IMC

Protocole TCP/IP

GNU/Linux

Virtualisation

Administration système

Hyper-V

VMware

Docker

Cisco

Office 365

Windows PowerShell

Microsoft Windows Server

Infinet

SCVMM

CrushFTP

Fortinet

Public Key Infrastructure

Kubernetes

Veeam

Aruba

Ucopia

ZyXEL

Ekahau

Stormshield

Sophos

F-Secure

Routage IP