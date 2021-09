David JOLLIVET

Je suis coordinateur en développement des compétences psychosociales et coach professionnel en entreprise spécialisé en programmation neurolinguistique.

Je pratique depuis 2001 et connais particulièrement bien le monde de l'entreprise car, parallèlement à mon activité de coach, j'ai été chargé d'affaires dans des PME pendant près de 10 ans et dirigeant de TPE depuis 2013.

Aujourd'hui je développe la cohésion d'équipe et le leadership en entreprise.