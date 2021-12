David JOLLIVET

Je suis coach professionnel certifié;



- 18 ans de coaching PNL en freelance

- 9 ans au poste de manager dans une PME

- 9 ans au poste de dirigeant d'entreprise et toujours en activité (malgré la crise et le covid)

- une double certification de coach professionnel et de praticien PNL

- nouvellement Animateur CPS, Ambassadeur métiers Région Nouvelle-Aquitaine et Mentor pour étudiant(e)s DEMA1N.org



... je vais juste vous aider à trouver les solutions.