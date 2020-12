David LAGRASSE

Actuellement, j'occupe le poste de Technicien Support Fonctionnel Progiciel N2 au sein du groupe CEGID dans la BU MT&S.

Après 15 ans d'expériences chez cet éditeur de solution de Gestion, mes ambitions et ma motivation sont arrivés à bout de souffle, dûes à un manque de challenge, d'opportunité et de confiance.

J'ai pu acquérir et developper mes connaissances sur les métiers de la Gestion Commerciale, de la Gestion d'affaires et de la CRM.

J'ai appris à analyser et répondre à la demande fonctionnelle du client.





Maîtrise du Pack Office Microsoft :



Logiciel Traitement de texte : WORD, WORKS

Logiciel Tableur : EXCEL

Logiciel de Présentation : POWERPOINT, PUBLISHER,

Logiciel Création site internet : FRONT PAGE

Logiciel Base de Données : ACCESS

Messagerie : OUTLOOK



Maîtrise technique et fonctionnelle PROGICIELS PGI CEGID Entreprise:



Logiciel comptable : COMPTABILITE Business CEGID

Logiciel Commercial :



Mes compétences :

SQL

Yourcegid business Gestion commerciale

Yourcegid business Gestion d Affaires

Yourcegid Business CRM

Y2 Cegid Business Trade

Y2 Cegid Business Services

Relation client