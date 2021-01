David LECLERCQ

Suite à des études d'ingénieur en Génie des Systèmes Mécaniques à l'UTC Compiègne, j'ai rapidement développé des compétences dans différents secteurs du domaine industriel.



Au cours de mes deux premières expériences de stages dans les secteurs de la métallurgie (Metaleurop) et du nucléaire (CEA), j'ai eu l'opportunité de mettre en application mes connaissances en conception mécanique et de mener à bien des projets liés à la maintenance de systèmes industriels ou à la mise au point d'une machine à commande numérique adaptée aux contraintes d'un milieu radioactif.



J'ai par la suite intégré la société de conseil ALTRAN pour laquelle j'ai mené des projets d'ingénierie, essentiellement dans le domaine de la production aéronautique (AIRBUS). Ces missions m'ont permis, outre le fait d'exercer mes compétences au sein d'un atelier mécanique et du poste d'assemblage de l'A380, d'apprendre à coordonner une équipe de collaborateurs et à créer et animer des formations.



Afin de m'impliquer dans un domaine me tenant à coeur, je me suis investi pendant 1 an dans un projet personnel bénévole en Martinique lié à la protection de l'environnement, notamment en aidant la création de l'association "Mon île, ma planète" et en étant son Webmaster (http://monilemaplanete.canalblog.com)



Fortement motivé pour retrouver mon métier de formation, j'ai depuis réintégré le groupe ALTRAN. Après une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour Total Infrastructure Gaz de France (TIGF) dans le secteur du Facility Management, j'ai ensuite fait jouer mon réseau afin de me positionner sur un nouveau projet chez AIRBUS, pour qui je suis actuellement en mission sur de l'expertise technique en photogrammétrie et process d'usinage pour l'A380.



N'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour étendre votre réseau ou pour découvrir la valeur ajoutée que nous pouvons amener sur vos projets.



Mes compétences :

Aéronautique

AMO

CAO

Conception

Coordination

Coordination d'équipe

Développement durable

Environnement

Gestion de projet

Mécanique

Methodes

Modélisation

Nucléaire

Usinage

Webmaster