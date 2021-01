David LEFOYE

Assumant la direction E-business, j'ai pour mission de réfléchir, orienter et décliner la stratégie digitale de l'entreprise. Référent IT / e-commerce, je suis à l'origine de différents projets, de leur genèse à leur finalisation. J'impulse les réflexions initiales, fait croître les idées, génère les cahiers des charges puis assure la mise en oeuvre en coordonnant les différents "acteurs" pour créer les structures et services appropriés.



Chiffres clés :

Expérience en années : 15

Personnes encadrées : 15

Site e-commerce créés : 7





Mes compétences :

E-commerce

Management opérationnel

Direction projet IT

Webmarketing

Recrutement