David LEGEAY

Rattaché directement à la présidence du groupe et membre du comité de Direction, je suis au plus près des enjeux opérationnels et stratégiques de l’entreprise. Transformer et refondre l’organisation de l’ensemble des points de vente et des métiers du groupe avec la triple exigence de coûts, de qualité et de service. Analyser et définir les axes stratégiques et politiques Groupe - écriture du schéma directeur informatique, process, normes, élimination des silos- et garantir une collaboration intelligente avec les autres grands services de l’entreprise, (Marketing, Communication, Comptabilité, Achats, Supply etc).



Spécialiste des projets stratégiques de transformation, des projets tactiques d’adaptation des processus métiers, des organisations, du système d’information, ou des projets opérationnels d’évolution des pratiques et des méthodes de travail, je considère que fluidifier les organisations, raccourcir les processus décisionnels, et rendre intelligibles les organes de décision me semble être le chemin pour délivrer une transformation qui fasse sens pour chacun et où chacun comprenne sa place, sa contribution et s’y sente intégré.



C'est pour quoi, installer l’intérêt général au cœur des enjeux de l’entreprise, réduire les coûts en optimisant les performances en accompagnant les hommes et les organes de décisions, dans la conception, la réalisation, et la refonte organisationnelle sont les clefs d’une transformation réussie.



En plaçant l’humain au cœur du processus, pour améliorer les circuits de communication et optimiser les processus SI (outillage, monitoring, optimisation, gestion des changements…) le processus de changement devient efficace.



Stratégie, gouvernance & organisation, capital humain et gestion de projets sont le bon mix pour déployer un processus de transformation opérationnel durable en animant et en mettant en place un dispositif de pilotage garant d'une gestion équilibrée des enjeux stratégiques.