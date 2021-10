David LÉGER (DAVID LÉGER)

Bonjour!

Je suis David. Après une solide expérience en tant que Responsable commercial, jai été amené à orienter, conseiller et accompagner les entreprises du tertiaire afin de favoriser leur développement.

Par la suite, Avec la relation humaine comme moteur, je me suis spécialisé dans la gestion des ressources humaines et le coaching pour affiner mon approche du développement des individus et des organisations. Cette approche est, à mon sens, primordiale pour accroître les résultats de toute organisation en respectant les valeurs et les personnes qui la composent.

Au fil de mes expériences, jai acquis cette certitude que le capital humain est un pilier essentiel de toute entreprise. On a beau avoir la plus belle stratégie du monde ce sont les Hommes qui lui donne vie et assure sa réussite.

Aujourdhui, j'ai décidé de regrouper l'ensemble de mes savoir-faire et de les adapter à vos besoins pour vous aider dans l'exercice de vos responsabilités. MKCompétences est née! L'idée principale est de faire émerger votre solution à travers l'intelligence collective . Adopter ce processus est pour moi un gage de réussite à long terme. Votre réussite !!



Mes services :

- Développement commercial

- Conseil en RH (développement des compétences, ingénierie de la formation, entretiens pros...)

- Coaching individuel (Business, stratégie, débloquer des situations)

- Coaching de groupe & Facilitation (atelier collaboratif, animation...)