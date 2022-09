David MARCQ

Mon sens du relationnel et des responsabilités, mes qualités d'écoute et de bienveillance, ma rigueur, ma facilité d'adaptation, ma capacité à travailler en équipe et mon sens du service, seront des atouts très appréciables pour m'intégrer au sein de votre structure et ainsi me conduire à vous apporter mes compétences acquises en formation.



Mes compétences :

Management de la qualité RH

Développement de projets

Démarchage commercial

Psychosociologie du travail

Management des organisations

SIRH

GPEC

Gestion de la paie

Gestion de la formation

Audit et diagnostic social

Droit collectif du travail

Droit de la protection sociale

Droit pénal et contentieux du travail

Recrutement

Hygiène sécurité RPS

Résistance au stress

Capacité décisionnelle

Sens du service

Sens de lorganisation

Résolution de conflits