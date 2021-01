David MATIAS

Responsable Business Unit Service à valeur ajoutée, direction du Logistique Services et de l'Integration Center (35 personnes en moyenne).

Plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la distribution Logistique et du service à valeur ajoutée.



Création de l'Integration Center : mise en place de la plate-forme et de l'architecture de production.



Gestion d'un centre logistique dédié, gestion de stock spécifique, transport et outsourcing logistique.



Quelques Chiffres :

- 1500m² de centre d'intégration dans un centre de distribution logistique de 47000m².

- 250 Positions de travail pour l'intégration des matériels

- Plus de 1000 intégrations par jour sur 1 équipe.

- Gestion de plus de 1500 palettes en stock



Mes compétences :

Manager

IT

Hardware

Encadrement

Service

Intégration