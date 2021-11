David MAZAUD

Après 2 ans en classe préparatoire BCPST (Biologie) aux grandes écoles, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'ENSTBB afin de découvrir le monde des biotechnologies, et plus particulièrement la R&D dans les maladies génétique. Après avoir découvert le monde du diagnostic in vitro au sein de la start-up ABO DIAG, j'ai effectué mon stage de fin d'étude dans un laboratoire académique au sein du Ludwig Institute for Cancer Research (Uppsala, Sweden). Cela a confirmé mon intérêt grandissant pour la recherche. Ainsi, j'ai effectué une thèse au King's College London où j'ai étudié le rôle des cellules gliales dans une maladie neurodégénérative rare, la DRPLA, ainsi que les interactions neuron-glie. Après avoir continué ce projet en tant que postdoctorant, j'ai continué dans ce domaine qui me passionne d'interactions neuron-glie au sein du Collège de France à Paris, toujours en tant que postdoctorant.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologie

Contrôle qualité

Culture

Culture cellulaire

Génétique

Immunologie

Production

Purification

Qualité

Recherche