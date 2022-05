David MILLET

Le QHSE, le Facilities, la Responsabilité social de l'entreprise (RSE) et la Sûreté sont des pôles autour duquel j'ai orienté mon parcours professionnel et dans lequel je m'épanouis quotidiennement.

Forte de mes 20 ans d'expériences comme Responsable puis Directeur HSE-RSE & Sûreté national et international ,j'ai pu développer ma capacité d'écoute, ma réactivité et mon goût pour le travail en équipe par le biais de missions de grandes envergures menées dans diverses activités industrielles, tertiaires et publics.