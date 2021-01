Ma devise : " la crise soit nous la subissons comme un fardeau ou alors nous nous en servons comme une opportunité de rejoindre les optimistes et les enthousiastes. les gagnants n'abandonnent jamais ceux qui abandonnent ne gagnent jamais soyons donc dans l'action plutôt que dans l'introspection qui paralyse"



Dynamique, rigoureux et polyvalent, je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de collaborer avec votre entreprise et de contribuer à construire de grands projets avec vous



Mes précédentes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous conféreront j’espère, la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Disponible, je suis prêt à m'investir pleinement dans les responsabilités qui me seront attribuées.



je vous remercie vivement de l'attention que vous porterez à cette demande. Pour entrevoir une partie de mon travail, je vous invite à consulter mon curriculum vitae et me tiens à votre disposition pour un entretien.



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer Madame Monsieur,l'expression de mon plus grand respect.



Cordialement





David MOTTIN-PERROTTE



tel: 02.31.64.96.57

port: 06.37.79.71.63

@: david.mottin@wanadoo.fr



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware