Métier : Direction de projets informatiques orientés ERP



Domaines fonctionnels : RH, finance, assurance, enfance et petite enfance, État-civil



Domaine technique : Conception et déploiement d'ERP, solutions de dématérialisation, GED, solutions et protocoles de télétransmission, hébergement de données, interfaçage multi applicatif, architecture système...