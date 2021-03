David RADOU

-Etudes et réalisations outillages et de moyens de production (assemblage, contrôle, intégration, manutention, environnement robot, praticables daccès etc.).

-Maîtrise dœuvre des prestations détudes, calculs, réalisations, mises au point, mises en service sur sites clients.

-Développement commercial, Prospection.

-Traitement des dossiers dappels doffres, des avenants, revues de contrats, gestion financière.

-Analyse des besoins, rédaction des propositions techniques et financières, étude et pilotage technique des études.

-Respect Process / gestion de projet.

-Indicateurs / rentabilité, dépense, facturation, marge, pointage, travaux restants.

-Planning, plan de charge.

-Management et gestion des ressources humaines, recrutements.