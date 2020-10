David RICOUARD

Courtier - Sénior d'agence - CAFPI ARRAS (62000).



Fondateur du site courtilib et courtier responsable d'agence au sein une grande enseigne nationale, je m'engage à valoriser l'histoire de tous les biens d'exception en proposant d'enregistrer et de diffuser la VOIX de chaque vendeur qui peut librement présenter les caractéristiques de sa maison ou appartement.

Rassemblés autour de moi, des d'experts courtiers, chasseurs immobiliers, agents immobiliers, notaires et étudiants bilingues m'apportent leurs compétences pour donner vie à ce projet d'envergure.



Concernant plus spécifiquement les courtiers, je travaille pour rassembler sur cette plateforme tous les courtiers sans distinction d'enseigne qui accepteront d'être notés et enregistrés.

L'objectif est de démontrer que l'écoute et la capacité d'entendre sont des éléments fondamentaux pour traiter de l'achat, de la vente et du financement d'un bien immobilier.



Je peux écrire aujourd'hui qu'un financement nécessite expérience, rigueur et que tout professionnel du courtage en prêts se doit d'accepter d'être noté par les emprunteurs. La compétence que requiert aujourd'hui cette profession nécessite de faire prendre également conscience que le sérieux et le fait d'être désintéressé commercialement de toute logique volumétrique implique des honoraires à la hauteur de l'investissement.



Chaque propriétaire vendeur d'un bien d'exception de plus de 400 000 € peut librement commander au 06 46 28 59 43 une interview audio s'il accepte de confier une mission conjointe à tous les experts du site. Cette mission doit permettre de vendre en une visite à des acheteurs dont le financement est validé. Elle rassemblera un agent immobilier titulaire du mandat exclusif, tous les chasseurs référencés sur Courtilib et CINQ étudiants bilingues qui prendront soin de traduire l'enregistrement audio dans cinq langues différentes.



De plus, afin de mieux faire connaître l'identité et le professionnalisme des chasseurs immobiliers de