David SANTORO

J'ai commencé ma carrière à 18 ans en 2005 en tant qu'employé libre service chez Carrefour pour les fêtes de noël.



En 2006 j'ai travaillé sur du montage de manège en fête foraine avant d'avoir mon deuxième CDD pour le service des renseignement en tant que Télé-opérateur.



Dès 2007, j'ai travaillé pour Adecco en tant que manutentionnaire, aide livreur, puis livreur.



De fin 2007 à fin 2008, j'ai participé au lancement des forfaits origami et de l'iPhone par Orange en tant que télé-opérateur pour le service client.



A la fin de mon contrat, j'ai repris les missions intérim jusqu'à mon premier CDI en 2009 en tant que Livreur démonstrateur, pour l'ouverture du magasin de Chalon sur Saône. J'ai a cette occasion reçu l'habilitation BR.



Dès 2010, j'ai commencé également à être formé sur la tenue de stock. En 2011 j'ai obtenu l'autorisation de conduite de chariot élévateur de catégorie V (équivalent CACES mais uniquement sur le magasin finançant)



Jusqu'a 2015 j'ai été livreur démonstrateur puis par intermittence magasinier.



En 2015 j'ai intégré le magasin de Dijon en tant que conseiller service, m'occupant de l'accueil des clients au service après vente.



En 2016 après une première année réussie je suis devenu référent service client. Formé sur la tenue de caisse, les financements mais ayant aussi certaines responsabilité comme la formation de nouveaux arrivant, la tenue général ordre du service, élaboration de solution pour améliorer le fonctionnement général du service.



En 2018, j'ai eut l'opportunité d'occuper un poste de spécialiste technique chez Apple jusqu'en 2019 ou j'ai pu faire un stage de plusieurs mois en tant que Genius Administrateur (gestion administrative et logistique du service technique)



En 2020 suite à un entretien réussi pour travailler dans un magasin de la région de Montréal au Canada, j'ai vu se projet être annulé à cause du covid. J'ai continué jusqu'en 2022 à apporter mon support au magasin de Dijon en tant que spécialiste technique.



Aujourd'hui je recherche une nouvelle expérience proche d'une région maritime.