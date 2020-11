David VILLANUEVA

ANCHE LA COSA PIU'PICCOLA FATTA CON AMORE DIVENTA UN'OPERA D'ARTE!!!!

C'est tellement vrai...



Je vous remercie de visiter mon profil.



Réel passionné par tout ce que j’entreprends, je suis capable de me lancer dans des projets impossibles avec abnégation et avec l’envie d’y croire… et parfois… ça marche…

Sous des airs de vrai-faux timide se cache, un grand enfant curieux, dynamique, consciencieux, perfectionniste, efficient, sérieux, autonome avec un bon relationnel.



Mes expériences professionnelles m’ont permis de gagner des connaissances dans différents domaines d’activités jusqu’à atteindre l’expertise pour certains : Industries, colles et collages, véhicules spéciaux, produits pour l’industrie automobile, BTP & do it your self, construction architectonique, matériaux isolants, chimie, peintures, biotechnologies, parfums, traitement d’eau, commerce international, douanes, innovation, nouvelles technologies, normes d’essais, support produit, veilles (concurrentielle, commerciale, technologique)…



N’hésitez pas à me contacter si vous avez un problème, si je ne peux pas le résoudre, je vous apporterai toujours de bons conseils !



Mes compétences :

Marketing

Export

Business development

Business plan

Marketing stratégique et opérationnel

Gestion relation client

Étude de marché

Gestion Commerciale Grands Comptes

Techniques