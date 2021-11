Davy MOUYÉ

Je suis ingénieur des travaux en technologie agroalimentaire et en traitement de l'eau avec de 4 ans d'expérience en plus de l'expérience en hôtellerie. Sérieux, motivé, ambitieux, esprit d'équipe, ce sont mes atouts. Avec 7 ans en d'expérience générale très complexes; l'envie de pouvoir toujours avancer dans ma carrière professionnel est aux delà de ma détermination et de mes motivations.



Mes compétences :

Recherche

Communication

Production

Internet

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

EVALUATION DE PROJET

DISTILLATION

VDI

Fermentation

Recherche scientifique

BIOTECHENOLOGIE DES BOISSONS ALCOOLISEES

Traitement et epuration de l'eau