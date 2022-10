De Tricaud VÉRONIQUE

Architecte diplômée d'Etat avec habilitation à la maîtise d'oeuvre.

Expérience au sein de plusieurs agences en France et en Espagne sur divers types de projets pour des constructions neuves et rénovations:

- marchés publics ( culturel, hospitalier, enseignement, institutionnel)

- tertiaires

- logements collectifs

- logements individuels



COMPETENCES CLES:

1. Autonomie, conception, rédaction:

- Architecture : Participations à des concours; retranscriptions de programmes; étude de faisabilité; maîtrise des phases ESQ-APS-APD-PC-PRO-DCE-EXE; élaboration de dossiers de consultations; élaboration de planning.

- Technique : élaborations de plans techniques (électricité-chauffage-sanitaire); réalisations de CCTP et chiffrage de projet.



2.Coordination, gestion, organisation, écoute:

Coordination déquipes de maîtrise doeuvre; coordination de différents corps de métiers dun chantier; gestion de chantier; réceptions douvrages; animation de réunion; sensibilisation des clients, des élus, des usagers.



3.Connaissances des normes de construction (accessibilité PMR, réglementation ERP, SSI...)



Actuellement en poste, je suis ouverte à de nouvelles perspectives et propositions professionnelles.



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Sketch up

Artlantis

Adobe Illustrator

Allplan

Archicad