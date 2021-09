Déborah DALBOEUF

L'export de voitures Japonaises est en plein essor depuis les années 90. Cela s'explique par le fait que 10 ans après le premier achat, ces voitures on un faible kilométrage et sont en très bon état. De plus, afin de booster le secteur automobile Japonais, le gouvernement impose un contrôle technique tous les deux ans d'une valeur de 1500 euros.



JPC TRADE a été créé en 2003 et est actuellement l'un des exportateurs japonais de voitures d'occasion avec la croissance la plus rapide du Japon. Nous exportons des voitures, des camions et des bus dans tous les pays du monde avec volant à droite et à gauche. Puisque notre siège est situé dans le centre de Tokyo, il est très pratique d'accéder à toutes les principales ventes aux enchères de voitures, concessionnaires automobiles ainsi qu'aux dépôts maritimes. Forts de notre expérience dans ce domaine, nous améliorons chaque jour notre efficacité et la satisfaction de nos clients.



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter au courriel suivant: deborah@jpctrade.com



ou veuillez consulter notre site ci-dessous:



https://www.jpctrade.com/