Delétoille CHRISTELLE

Passionnée de nature et naturellement guérisseuse je mapproprie à chacun de mes pas sur le chemin de ma vie les sages notions ancestrales du taoïsme. Il met en sens l'énergétique chinoise que j'utilise comme support d'analyse dans chacune de mes rencontres.

Réfléxologue, aromatologue et énergéticienne, je pratique le massage réflexologique plantaire, je conseille en aromathérapie holistique personnalisée - certains préféreront les termes d'aromathérapie quantique-, le massage rééquilibrant énergétique que d'autres appelleront bio- énergétique ou encore sensitif fait partie de mes prestations,

Shihan ou Maître enseignante Reiki Usui, est un de mes autres attributs. j'ai créé ma propre formation d'énergéticien pour retourner à la source et ne pas subir ou faire subir les variations géo-culturelles qui ont altéré les concepts originels de Maîtres en maîtres et éviter les dérives sectaires ou vulgarisations occidentales d'une pratique si riche à la base. Shihan, pourra donc être interprété par ''Maître en méditation''puisque c'est bien de cela dont il s'agit essentiellement, de méditer, de développement personnel, d'éveil.

Je pratique en parallèle le feng-shui, le jardinage bio et feng-shui et oriente volontiers mes clients sur ces pistes fascinantes à explorer.