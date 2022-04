Délia RACHID

Diplômée en Master II Marketing Digital & E-Business, je suis actuellement Chef de projet fonctionnel chez ACSEO.



ACSEO, est une agence spécialisée dans le développement d'applications web & mobiles sur mesure. Tous secteurs confondus, nous accompagnons nos clients dans la digitalisation de leur métier, mais aussi dans la mise en place d'opérations spéciales telles que les jeux concours.



En tant que chef de projet fonctionnel, je suis en charge de la conception fonctionnelle, de la rédaction des spécifications et de l'encadrement des équipes en interne sur les différents projets. Suivre le bon déroulement de chaque projet dans le respect des délais & du budget, garantir la qualité, tout en prônant la satisfaction de mes clients sont mes principales tâches au quotidien. Mots d'ordre: organisation & agilité !



Je suis une personne dynamique, sérieuse, organisée, autonome, et particulièrement motivée dans les différentes tâches que j'entreprends.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

SEO

Mac OS X

Microsoft Office

Prospection

Wordpress

Emailing

Community Management

Gestion de projet

CRM

Teamgantt

Webmarketing

E-marketing

Blogging

Web

Marketing digital

Axure

CMS open source

Newsletter

Réseaux sociaux

Benchmarking

Rédaction de contenus web

Audit marketing

Marketing hôtelier

Easyredmine

Relations clients

E-business

E-reputation

Xmind