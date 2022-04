Je suis actuellement en poste chez Hexcel, leader des matériaux composites hautes performances. Hexcel conçoit et produit des fibres de carbone, renforts, adhésifs, nid d'abeilles, pré-imprégnés et produits usinés.



De formation ingénieur en sciences des matériaux, j'interviens sur des sujets d'obsolescences et de qualification touchant à la gamme complète des produits Hexcel et pour le secteur de l'aéronautique.

Je suis également Six Sigma Green Belt et porte un intérêt particulier pour la production, l'amélioration continue et les sujets HSE.



Contact: delphine.aucouturier@gmail.com



Mes compétences :

Rhéologie

DSC

Essais mécaniques

MEB

Spectroscopie Infrarouge

Spectroscopie UV-Visible

Polymères

Métallurgie

Béton

Composites

Verres

Ceramique

Six Sigma Green Belt

Gestion de projet