Delphine AUGIAS

Après six ans au service d’une grande entreprise de l’industrie automobile, j'ai souhaité quitter la région parisienne pour donner une autre orientation à ma carrière professionnelle.



Transparence, sens du service et orientation client sont mes leitmotivs.

Bonne humeur, communication et challenges mes moteurs.



Ma définition du poste idéal : piloter des projets dans un environnement complexe depuis l’avant vente jusqu’à la livraison au client en disposant d’autonomie et de responsabilités.



Avec ma "double casquette" fonctionnelle (commerce, communication) et technique (informatique), j'ai certainement des choses à vous apporter, alors n'hésitez pas à me contacter !



Je suis toujours en veille de nouvelles opportunités et défis à relever...



Mes compétences :

AMOA

Animation

Animation transversale

Audit

Communication

Conduite du changement

Conseil

Gestion des conflits

Gestion du stress

Management

Organisation

Relationnel

Reporting