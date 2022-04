Delphine BARRIEU

8 ans d'expériences en tant que créative, dans des agences spécialisées dans la Communication (OMM, Moby Dick) et le Multimédia (Le Figaro.fr, Parisavenue.fr), j'interviens dans la gestion de projet, la création d'univers graphiques : produits imprimés, objets publicitaires, sites internet, emailing, logos. De la prise de brief jusqu'à l'envoi chez l'imprimeur (connaissance parfaite de la chaîne graphique). Maîtrise des logiciels de graphisme sur MAC & PC; Internet. Je suis à l'écoute du marché et me forme aux nouvelles technologies, et je recherche maintenant un poste qui me permettra d'évoluer...



Mes compétences :

Gestion de projet

infographiste

Infographiste expérimenté

Maquettiste

Objets publicitaires

PAO

polyvalente

Web