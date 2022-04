Delphine BEAULIEU

Diplômée du Master Biologie Moléculaire et Cellulaire de l'Université Pierre et Marie Curie, j'ai acquis de solides compétences en Immunologie et Génétique. Après avoir effectué des expériences en laboratoires académiques et industrie pharmaceutique dans le domaine de la recherche, je souhaite continuer de travailler dans cette voie.

Je cherche activement un poste d'Ingénieur de Recherche en industrie pharmaceutique, en start up ou dans un laboratoire public afin de poursuivre ma passion pour la santé humaine.

Je serai mettre à profit ma rigueur et ma curiosité aux projets de recherche et d'industrialisation de nouveaux médicaments.



Mes compétences :

Western Blotting, RT PCR, Transfection cellulaire,