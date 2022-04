Delphine BEYREND

Je suis intéressée par:

- une structure R&D en biologie, médical ou environnement en qualité de chercheuse/ingénieure/attaché de recherche

- une structure oeuvrant dans la protection, la conservation et l'étude de l’environnement aquatique en qualité de chef de projet ou chargée d’étude/de mission

- ou une structure de formation et enseignement en qualité d'enseignante ou chargé de communication

Dynamique, souriante et m’intégrant très facilement dans une équipe, je reste à l'écoute d'opportunité dans d'autres domaines.



De part, mon activité d'entrepreneuse développant un réseau en France et à l'étranger, je cherche :

- des partenaires (H/F) dynamiques, motivés, aimant le relationnel,

- tous profils acceptés



Mes compétences :

Microsoft Office 2007

Mac OS

Microscopie electronique

Techniques de laboratoire

Zoologie

Communication interne

Traitement de données

Traitement statistique

Communication externe

MATLAB

Biodiversité

Rédaction scientifique

Gestion de projet

Aquaculture

Microsoft Access

Surfer-Golden Software

+ Publications

Expérimentation animale