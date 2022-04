Delphine BLANCHET

COMPÉTENCES R.H

Assurer et organiser les recrutements des CDD, CDI et saisonniers;

accueil et intégration au sein de l’entreprise (Janus).

Gestion des ressources humaines en anticipant les besoins

(planning, répartition des responsabilités,..).

Évaluation des collaborateurs et assurer le développement des équipes.

Garantir la gestion administrative du personnel.



COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES

Contrôler les flux monétaires liés à l’encaissement (Axis, Eos, ARC)

Certifier et établir la cohésion des flux marchandises et financières

(RMS, SIM, SAP, J Vision)

Assurer le bon fonctionnement de l’encaissement

et la bureautique (Solency, Dyva, UR)

Gérer un budget d’acquisition



COMPÉTENCES MARKETING

Organisation de manifestations commerciales et analyses des retombées.

Mise en place de partenariat avec des acteurs externes.

Gestion et animation des fichiers clientèles et des relations presse.

Assurer la promotion de l’identité et de l’image de la marque de l’entreprise.

Assurer le merchandising afin de pérenniser l’offre.

Gestion des budgets de la communication.

Management du service clientèle.



Mes compétences :

Budgets

Secouriste STT

Dynamisme

Autonomie

Adaptabilité