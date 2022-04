Delphine BOIVIN

De formation Ingénieur Chimiste, je me suis spécialisée en 2006 en Assurance Qualité, Contrôle Qualité et Méthodes de Validation.

Après 6 années passées en tant que Chargée de Qualité chez un fabricant d'excipients pharmaceutique et cosmétique, et un an en tant qu'Adjointe au Responsable Validation chez un sous traitant pharmaceutique fabricant des formes sèches, je suis actuellement Responsable Qualification / Validation chez Excelvision filiale du groupe Fareva, spécialisée dans la formulation et la production de liquides ophtalmiques stériles.



Mes compétences :

Chimie

Assurance Qualité

Qualité

Validation

BPF

Qualification