Delphine BOURBON

Vous avez une charge de travail importante en PAO et cherchez rapidement à déléguer, je suis l’infographiste qu’il vous faut.

Je suis spécialisée dans l’exécution de documents graphiques.

Je suis basée en île-de-France mais avec internet ce n’est qu’un détail.

Après un BEP à l'école Gobelins, l'école de l'image et un BAC PRO obtenue en candidat libre, j'ai élargie mes compétences afin de devenir intégrateur web, niveau III (BAC +2).

Après 14 ans d’expérience dans le domaine de la chaîne graphique à travailler en PAO mais également en impression offset et numérique ainsi qu’en finition (massicot, plieuse, encarteuse, filmeuse), j’ai décidé de me mettre à votre disposition afin de vous aider à réaliser vos projets et ceux de vos clients.



Tél : 06 18 49 57 50

Mail : contact@graphiquesurmesure.com

Site :Array



Mes compétences :

Adobe Flash

QuarkXPress

Adobe Dreamweaver

Adobe Acrobat

Microsoft Word

Preps

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Notepad ++

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

TIF

HTML

Impression offset

XHTML

PDF

Filmeuse

EPS

Impression numérique

HTML 5

PHP

CSS 3

Massicots

Plieuses

PSD

Encarteuses

CSS

JPG