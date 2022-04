Delphine BOURGEOIS

Mon avenir :

Une collaboration avec une entreprise pour réaliser un contrat de professionnalisation en management animateur en conduite de projets : Fonctionnement des organisations - Economie - Communication - Ressources Humaines - Droit - Gestion financière et coûts de rentabilité - Analyse, conduite, évaluation de projet - Pratique d'un ERP appliquée à la gestion de production



Mon expérience :



Compétences clefs :

Secrétariat de Direction (12 années)

Responsabilités d'un chef d'entreprise (gestion d'un club de loisirs pendant 3 années)



Capacités professionnelles :

Capacité de création et d’initiative

Capacité d’accompagnement

Maîtrise du secrétariat général

Maîtrise de la gestion et de la comptabilité

Gestion des Ressources Humaines

Aisance relationnelle, lien actif entre les différents services



Ouverte d’esprit, force de proposition et d'organisation, 15 années d'expérience, autonome, polyvalente... Des atouts qui me permettent d'être la collaboratrice privilégiée d'un chef d'entreprise



Mes compétences :

Animateur

Communication

Comptabilité

Conduite projets

Formation

Loisirs

Management

Organisation

Ressources humaines