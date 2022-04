Delphine CALAUX

Forte de mon expérience professionnelle, confortée par un diplôme en management de niveau I, participer à l’optimisation de la chaîne logistique constitue pour moi un challenge .



Après avoir occupé deux postes en qualité respectivement de responsable achats/back office manager et de responsable de planning de production, j'occupe aujourd'hui le poste de responsable achats chez un imprimeur parfumeur de renom.



Mes facultés à coordonner, formaliser et superviser une équipe de collaborateurs me permettent d’endosser un poste à responsabilités.



La maîtrise de l’anglais des affaires et la parfaite maîtrise à la fois des outils informatiques et des NTIC facilitent grandement mon intervention dans des fonctions transversales.



Mes compétences :

Approvisionnement

Sourcing

Logistique

E-commerce

Achats

Marketing produit

Import

Export