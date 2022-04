Delphine CARTIER-MICHAUD

Diplômée de ESCEM (ex ESC Tours), j'ai successivement occupé les postes de chargée de mission Création d'entreprise innovante à Synergia, la Technopole de Caen Normandie, puis j'ai pris les fonctions de Secrétaire Générale de Retis, le réseau des "catalyseurs" de l'innovation désormais installé à Paris.

Après quelques années de mission pour l’Éducation Nationale, j’œuvre pour le Groupe Éphèse. Cette entité publique compte en son sein 15 établissements et services médico-sociaux qui accompagnent des enfants et adultes en situation de handicap, ainsi que des personnes âgées.



Mes compétences :

Education

Création d'entreprise

Gestion de projet

Conseil

Ecoute

Gestion