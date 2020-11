Delphine DABRIOU PIZZINAT

Directrice et co-gérante de la salle de jeux "Double Jeux" à Portet sur Garonne.

16 billards, bar à jeux, boutique de jeux spécialisée, bar & bistrot.

Notre établissement vous accueille du mardi au samedi à partir de 18h30.



Notre salle a une surface de 600m² entièrement climatisés. Nous l'avons conçue pour vous recevoir des séminaires d'entreprise, des conférences, des repas de groupe, des animations (nous recevons régulièrement des tournois de billard, de cartes Magic, de poker etc...).



Allez visiter notre site web : https://www.doublejeux.fr

Et notre boutique de jeux en ligne : https://www.ebay.fr/str/doublejeux