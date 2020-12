Delphine DESCOLLONGES

Flash info :



Vite... !!! Vite...!!! Ne ratez pas cette opportunité.







Je cherche un contrat de professionnalisation adulte ( avantages de l ' ÉTAT avec primes et exonération de charges patronales) dans le domaine de l' électricité ou dans le domaine du secrétariat médical.









J' ai un niveau d' étude BAC + 2, un diplôme paramédical et bien que je sois entendante, je pratique la langue des signes depuis 15 années et un CAP d' électricien obtenu en 2019.

Je dispose également d' autres compétences acquises en autodidacte ( vitesse de frappe au clavier, informatique....).

Ma bonne mémoire, mon sens de l' observation, ma capacité de réflexion , mon excellent relationnel, tout ces éléments réunis me permettent de m' adapter très rapidement à n' importe quelle tâche qui pourrait m' être confiée.





Qui osera briser la glace pour simplement communiquer et échanger en toute simplicité ?



Qui osera tenter une future collaboration avec moi ?





Si vous voulez en savoir plus , n' hésitez pas à frapper à ma porte.

Je me ferais un plaisir de vous répondre.



A bientôt pour une future collaboration.



Delphine



Mes compétences :

Frappe de documents

Langue des Signes

Anglais

Dynamisme

Accueil

Electricité