Bonjour,



Mon parcours apparaît comme un parcours atypique, riche et multiple et correspond à une évolution professionnelle et personnelle tournée vers l'autre.





- Dix ans en qualité de juriste dans différents services de contentieux bancaire

- Dix ans négociatrice en immobilier, poste actuel

- Formation en accompagnement, en coaching.Certification obtenue





Mes compétences :

Ecoute active, empathie, authenticité

Regard positif sur "clients" et coachés