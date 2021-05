Delphine FRANZETTI

Issue d'un cursus en Ressources Humaines et 20 ans d'expérience dans la formation professionnelle, j'ai pu tout au long de ma carrière observer les dégâts qu'engendrent le stress sur notre santé d'où ma reconversion en Naturopathie.



Pourquoi proposer des actions de préventions de santé en entreprise ?

16,7 jours d’absence, +7,9% en 2013, 45 milliards d’euros pour les entreprises du secteur privé.



Première cause d’absentéisme :

l’état de santé des salariés

(maladies saisonnières, problèmes de santé, fatigues et états de santé psychologiques)

5ème Baromètre ALMA CG sur l’Absentéisme, Septembre 2014.



Plus de 400 maladies répertoriées sur l'ensemble des différentes systèmes du corps humain.



La naturopathie apporte les clés aux entreprises à l'écoute du changement positif :

Minimiser les risques d’absentéisme par des stratégies managériales innovantes,

Optimiser le potentiel de chacun en valorisant les compétences,

Renforcer les liens sociaux à l'aide d'événementiels,

Valoriser la dimension humaine par le savoir être,

Créer une ambiance positive et détendue en changeant les pratiques,

Accepter l'impertinence constructive.



Pour sensibiliser vos collaborateurs à la prévention des risques psychosociaux et les aider à gagner en énergie, vitalité et sérénité, la naturopathie est au service des Entreprises.



Vous êtes une entreprise et vous avez besoin d'un regard extérieur pour améliorer les conditions de travail ?

Vous êtes un salarié victime de :

Burn Out (syndrome d’épuisement professionnel et de surmenage) ?

Bore Out (épuisement professionnel, mais causé cette fois-ci par l'ennui) ?

Brown Out (l’engrenage du travail sans but par l'absurdité de certaines tâches) ?

Sont les symptômes professionnels de plus en plus présents dans les entreprises et le "Out" voit sa liste s'agrandir.



Vous avez besoin de conseils en hygiène de vie (alimentaire, équilibre émotionnel et pratique d'exercice physique en fonction de votre tempérament ?



Alors accordez-vous du temps car c'est aussi important que de répondre à ses obligations.

Vous pouvez me contacter pour un rdv au 06 14 25 31 50 afin d'étudier ensemble la stratégie préventive à suivre pour rester acteur de votre santé !

Tarifs aux particuliers

Bilan Vitalité 65 euros département 77 Au Fil de l'Autre à Saint Mammès et 75 euros sur Paris à domicile ou sur lieu de travail selon vos possibilités.

Consultations suivantes : 45 euros département 77 Au Fil de l'Autre à Saint Mammès et 60 euros sur Paris à domicile ou sur lieu de travail selon vos possibilités.

Tarifs aux Entreprises

En fonction de la demande