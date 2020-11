Delphine GUEZENNEC

Donner du sens à votre SMQ afin d'en faire un réel outil d'amélioration continue.

Système documentaire trop lourd Envie de le simplifier Temps insuffisant pour réaliser les audits internes ...



Après avoir travaillé 15 ans en tant que Responsable Qualité § Métrologie au sein d'un Laboratoire de Biologie Médicale (LBM), j'ai créé Expert'ISO Santé pour vous conseiller et vous accompagner dans votre démarche qualité.



Je peux vous proposer différentes prestations toujours dans l'objectif de répondre au mieux à vos besoins :



Référentiels ISO 15189 et 22870 pour les LBM, les structures d'ACP et d'imagerie:

-Audits internes (thématiques) - expertise approfondie sur un point du référentiel afin d'améliorer l'organisation et les dispositions

-Audit documentaire - expertise complète des dispositions actuelles sur un point du référentiel

-Simplification de votre système documentaire actuel souvent alourdi au fil des années

-Audit blanc préparatoire à l'évaluation Cofrac

-Accompagnement des structures post-évaluation Cofrac

-Formation sur les référentiels applicables (ISO 15189 - ISO 22870 - Documents Cofrac)

-Formation à la carte sur site ou par visio adaptée aux besoins et aux pratiques actuelles de la structure (intégration de vos documents dans le support de formation pour faciliter la compréhension par le personnel)

-Accompagnement dans la mise en place, la surveillance, l'amélioration et/ou la simplification de votre SMQ



-Depuis 2014, intervention régulière au sein de l'organisme de formation Biocom Ouest :

*Réalisation de formations sur le Management de la Qualité, les ressources humaines, la métrologie...

*Organisation et réalisation d'audits blancs, d'audits internes, ..



Référentiel ISO 9001

-Accompagnement d'entreprises dans la mise en place, la surveillance, l'amélioration et/ou la simplification de votre SMQ