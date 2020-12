Delphine LE BLET

La couture est pour moi une seconde nature, plus qu'un métier une passion.



J'ai lancé ma petite entreprise Elphi Désidérata, création de bijoux, accessoires de mode, produits pour enfants, costumes et robes de cocktail sur mesures... En décembre 2012 et je recherche en parallèle des projets artistiques pour le théatre, l'opéra, la danse, festival...



J'ai eu l'opportunité de participer à diverses créations artistiques. J'ai ainsi pu mettre en pratique mes connaissances lors de missions au sein de différents ateliers, comme la haute couture, le théâtre et en tant qu'indépendante.



J'ai également effectué une saison de 5 mois, au club med où j'ai créé divers costumes pour les spectacles et évènements, ainsi que des robes en LED lumineuses. J'ai également acquis une très bonne expérience en tant qu'habilleuse.



Le Théâtre m'a appris le volume, les finitions et les techniques nécessaires pour le costume de scène.

De plus, grâce à mon expérience en haute couture, j'ai acquis une très bonne rigueur et une performance technique.



Passionnée par la couture, le théâtre, le dessin, l'histoire de l'Art ainsi que toutes les activités manuelles depuis l'enfance, je nourris mon univers et mon imagination de façon permanente, à travers la bande dessinée, le cinéma, la vie quotidienne et les voyages.



Tout devient inspiration...

Je cherche véritablement à m'imprégner du personnage et du contexte dans lequel il évolu lorsque je créer mes costumes.



http://www.elphidesiderata.com/



Mes compétences :

Stylisme

Créativité

Modélisme

Costumière

Création d'entreprise