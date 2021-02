Actuellement en Bachelor RH au sein de lécole ISG à Paris, je souhaite y poursuivre mes études en réalisant un Master RH en septembre 2021. Il sagit dune formation en alternance sinscrivant dans le cadre dun contrat de professionnalisation ou dapprentissage pour 2 ans avec un rythme de quatre jours en entreprise pour un jour à lécole.



Après quatre années en tant questhéticienne responsable de centre de beauté, je me suis orientée vers le domaine des ressources humaines. Dans ce cadre, je suis, depuis juillet 2019, assistante RH/comptable en alternance. Jai pu confirmer mon choix dévoluer dans ce domaine my épanouir en acquérant des compétences dans ladministration du personnel ainsi que le recrutement et la comptabilité. Ce poste ma permis dapprendre à prioriser mes tâches, à développer une autonomie et une organisation afin de réaliser plus efficacement possible mes fonctions.



Aujourdhui je souhaiterai allez au-delà de ladministration du personnel et appliquer les connaissances acquises depuis le début de ma formation dans les domaines pour lesquels jai le plus dattrait tels que la responsabilité sociétale des entreprises, le plan de sauvegarde de lemploi, la QHSE, ou encore de la paie et également découvrir le domaine du dialogue social.



Bien à vous,



Delphine OCULI