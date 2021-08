Polyvalence, persévérance, savoir-faire et savoir être se retrouvent dans mes expériences et mes acquis. Aptitudes de rédaction, d'informatique et d'écoute active.



Volet Web : Propriétaire - CEO de lavoiedigitale qui propose différents services de créations web, dont les créations de sites vitrines, sites boutiques/ventes et sites One Page. De plus, lavoiedigitale possède une palette très variées et remplie de possible... créations de vidéos, de visuels, de service e-mailing, service de gestion de sites, de rédaction/traduction, service de refonte de sites ainsi qu'un service de distribution d'applications mobiles.



Aptitude et confort informatique, détentrice d'un ''Certificat Marketing et Réseaux Sociaux'' (2018),



Volet Communication : Auteure et d'Éditrice numérique depuis 2003. offre de services de rédaction et de traduction en français et en anglais depuis 2016.



Volet Social : Diplôme ''Accompagnant Éducatif et Social'' (2018) ainsi qu'un Diplôme de ''Conseillère en Services Intégration - CSI'' (1996-Canada).



Delvina Lavoie



Mes compétences :

Prise en compte (respect) des droits, des libertés

Adaptation, recul et prise en charge

Capacité de travailler en autonomie

Écoute active, sens de l'observation et ouverture

Compréhension et identification des besoins

Informatique : navigation, réseaux/médias sociaux,

Capacité de communication et prise de contact

Capacités à développer de bonnes relations humaine

Motivée et ouverte aux nouvelles technologies

Aptitude à la rédaction et à la traduction