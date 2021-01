J'ai débuté en informatique en 1990 et dans la gestion de bases de données Oracle en 2005.

Depuis j'ai été amenée à intervenir également sur des bases de données SQLServer et Mysql.

J'interviens actuellement en parallèle chez trois clients tous dans des domaines différents, une administration locale, un client privé et une administration nationale pour des missions de surveillance de bases de données, de conseil et d'optimisation.