Denis CATTELAN

HORIBA Jobin Yvon SAS est spécialisée dans l’instrumentation optique. Nous commercialisons un large portefeuille d'instruments :

Spectroscopie Raman, Ellipsométrie, Réflectométrie, ICP, GlowDischarge, SPRi, CL, Système spectroscopique, Composants Optiques (réseaux & spectroscope).



Les domaines d’applications sont très variés. Ils couvrent par exemple l’électronique, les télécommunications, les écrans plats, les couches optiques, la métallurgie, l'art et tendent à se diversifier de plus en plus vers la chimie, la pharmacie, les bio et nano technologies.



http://www.jobinyvon.fr/



Mes compétences :

Spectroscopie

Couche mince