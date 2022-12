Je suis Denis Deblevid, j'ai 42 ans, je suis marié et père de 5 enfants.



Après presque 2 ans et demi en qualité de chef d'entreprise dans le domaine de la formation et du spectacle, j'ai décider de me mettre à la recherche d'une entreprise dans lequel je pourrai mettre à disposition mon panel de compétences professionnelles.



J'ai travaillais durant 20 années dans la filière professionnelle de l'hôtellerie / restauration.

Restaurant traditionnel,

Traiteur,

Service banquet au sein d'hôtels,

Particuliers,

Restauration collective.



Je suis aussi éducateur sportif, ce qui m'a amené à travailler dans le domaine du socio-sportivo-culturel durant presque 10 années dans différentes structures.

Collectivitées territoriales,

Association,

entreprises,

Particuliers.



Aujourd'hui avec la réussite d'un Certificat de Qualification Professionnelle (diplôme de niveau III), j'ai acquis la reconnaissance de mes pairs et la reconnaissance institutionnelle en qualité de formateur professionnel d'adultes.



Je suis aussi magicien, prestidigitateur, illusionniste,... Vous utiliserez la terminologie qui vous convient le mieux.

Mais je fais rêver les petits et les grands.

J'ai commencé cette aventure il y a quelque 34 ans.

Celle-ci fut entrecoupée de longues périodes de doutes.

Aujourd'hui j'anime des soirées, des anniversaires, des mariages,... des ateliers et j'utilise tout l'arsenal de cet art fabuleux pour créer des modules de formations originaux mais surtout efficaces.





Dans tous les cas, je souhaite consolider mon réseau socio professionnel déjà dense et améliorer la qualité de mes échanges au sein de ce réseau.

Je recherche aussi des témoignages et des conseils, alors n'hésitez pas à entrer en contact avec moi.



J'attends de vous rencontrer via VIADEO.



Cordialement.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Coaching

Restaurant

Restauration

Hôtellerie

Coach

Éducation

Éducateur

Formateur

Prestidigitation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel