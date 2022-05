Denis DECLERCQ

Avec près de 20 ans d'expérience dans les technologies JEE, j'ai pu suivre l'évolution des nouvelles technologies. J'ai gardé de mes premières années le soucis d'un code clair, le plus optimisé possible et dimensionné au besoin.

J'ai toujours mené ma carrière dans avec la volonté d'être le plus ouvert aux autres idées. J'ai souvent eu l'occasion de travailler main dans la main avec la partie "Mainframe" qui dans beaucoup d'entreprises gardent encore le coeur du métier. Je me suis également appliqué à perfectionner mes requêtes SQL pour libérer le serveur d'application Java de tâches de reformatage des données. J'ai souhaité aussi connaître les véritables problèmes que connaît la production au quotidien. Mais aujourd'hui, je souhaite garder une dynamique projet dans un cadre qui favorise la communication et l'agilité, dans les environnements technologiques que j'affectionne : JEE et Javascript.



Pour qu'un développeur se sente bien dans l'entreprise, de nombreux facteurs sont importants, environnement de développement, le dev-ops, le soutien des coéquipiers, la confiance de la hiérarchie et sa gestion de l'humain, la situation géographique...